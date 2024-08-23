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Gündem ABD: "Hamas’ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"
Gündem

ABD: "Hamas’ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"

Yeniakit Publisher
2024-08-23 20:20:00 -
ABD: "Hamas’ın müzakerelere katılmasına ihtiyacımız var"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Mısır’ın başkenti Kahire’de dün başlayan Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katar’dan müzakerecilerin katıldığı görüşmelere katılması gerektiğini vurguladı.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen müzakereler dün Mısır’ın başkenti Kahire’de başladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby müzakerelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda, görüşmelerin “yapıcı” geçtiğini ve bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Tüm tarafların önerilen anlaşmanın uygulanması için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Kirby, Hamas’ın da İsrail, ABD, Mısır ve Katar’dan müzakerecilerin katıldığı görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti. Kirby, “Biz buradayız. Onlar da Kahire’de. Hamas’ın görüşmelere katılmasına ve detaylardaki tıkanıklığın derinine inmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde ve hafta sonu boyunca buna odaklanacağız” dedi.

 “Mısır ve Katar, Philadelphia Koridoru ve Refah konusundaki yeni bir öneriyi Hamas’a iletecek”

İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre Mısır ve Katar, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından dün Kahire’de sunulan Philadelphia Koridoru ve Refah sınır kapısı konusundaki yeni bir öneriyi Hamas’a iletecek. Gazete, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu hamlenin “göreceli bir ilerlemeye” işaret ettiğini belirtti. Haaretz ayrıca İsrailli bir kaynağın “Perşembe günü Kahire’de yapılan heyetler arası toplantı yapıcıydı. Mısır ile İsrail arasında Philadelphia Koridoru konusundaki boşlukları kapattı. Şimdi Hamas’ın tutumunu bekliyoruz” dediğini aktardı.

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