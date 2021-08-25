ABD halkından Joe Biden'ın Afganistan kararı sonrası çağrı! 'Ortadoğu'da kitlesel ölümlere yol açan tüm ABD birlikleri çekilmeli'

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Merkezi Başkent Washington’da yer alan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'Ortadoğu'daki tüm ABD birlikleri geri çekilmeli'

"Başkan Joe Biden'ın ABD ordusunu Afganistan'dan çekme kararını destekliyoruz." ifadesi ile başlayan açıklamada, "Ayrıca Başkan Biden ile Kongre'yi, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada, teröre karşı savaş için son derece yanlış yönlendirilmiş ve kitlesel ölümlere yol açan tüm Amerikan birliklerini geri çekmeye çağırıyoruz." denildi.

ABD hükümetini ders çıkarmaya davet eden ABD'liler, "Sonucu ölüm ve yıkımdan başka bir şey olmayan, tezat ulus inşası gibi beceriksiz projeler neticesinde ortaya çıkmış 20 yıllık korkunç tecrübeden de dersler çıkarılmalıdır." çağrısı yaptı.

Biden'ın, 2020 seçim kampanyasında vadedilen "ahlaki ve insani temelli dış politikayı" uygulama hatırlatması da yapılan açıklama, "On yıllardır süren siyasi bataklıktan bir ders alınması gerekir. Dışarıdan dayatmalar ve emperyalist müdahaleler olmaksızın, Afgan toplumunun kendi aralarında kapsayıcı bir diyaloğun geliştirilmesiyle ülkenin refaha kavuşabileceğini düşünüyoruz." şeklinde son buldu.