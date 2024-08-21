ABD, Hakan Fidan'dan bakın ne istedi?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile karşı tarafın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Paylaşımda, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumun ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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