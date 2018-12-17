ABD gözlem noktasını PKK'ya devretti

Tel Abyad’da teröristlerin tele-objektif ve dürbün koyarak Türkiye sınırını izlemeye çalıştığı korsan gözlem noktası, harekât başladığında ‘ilk vurulacak noktalar arasında’ görülüyor

Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi ABD-PKK/PYD ittifakı birkez daha gözler önüne serildi. ABD, Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede inşa ettiği korsan gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya teslim etti. TSK ve Suriyeli muhaliflerin ortaklaşa düzenleyeceği harekât öncesi gözlem noktasını terk ederek güneye inen ABD askerlerinin boşluğunu teröristler doldurdu. Binaya yerleşen terör örgütü üyeleri, korsan yapının bir kısmını brandalarla kapattı. 2 terörist ise çatı katına çıkarak dürbünlerle Türkiye sınırını izlemeye başladı. PKK’lılar yanlarında getirdikleri tele-objektifli fotoğraf makineleriyle Mehmetçiğin sınır hattındaki hareketlerini fotoğraflamaya çalıştı.

Korsan gözlem noktasının ‘güvenliği’ ise ABD tarafından teröristlere verilen araçlarla sağlanıyor. O çevredeki siperlere konuşlanan çok sayıda zırhlı araç, yönünü Türkiye’ye çevirdi. Bazı araçların içerisinde radar sistemlerinin bulunduğu görüldü. Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin başlatacağı harekâtın en önemli cephesi şüphesiz Tel Abyad olacak. İçerisinde teröristlerin bulunduğu gözlem noktasının ‘ilk vurulacak yerler arasında olduğu’ belirtiliyor. ABD’nin kurduğu binanın tam karşısındaki Öncül köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir gözlem kulesi bulunuyor. 40 kilometre uzaktaki hedefi vurabilen çok sayıda Fırtına obüsü de Akçakale-Tel Abyad hudut hattında konuşlanmış vaziyette. Obüslere sahra topları, çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve füze sistemleri de eşlik ediyor. Birlikler temizlik harekâtına başlamak için emir bekliyor.

Kaynak: Yeni Şafak