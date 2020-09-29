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Dünya ABD görüşmesi sonrası flaş sözler! Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
Dünya

ABD görüşmesi sonrası flaş sözler! Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşadıkları gerilime ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:13:00 -
ABD görüşmesi sonrası flaş sözler! Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

ABD ile Yunanistan arasında yapılan görüşmelerin ardından Atina’dan bir açıklama geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ‘Türkiye ile görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ülkeyi ziyareti sonrası konuşan Miçotakis, Türkiye’nin bölgede kendilerine karşı tahriklerde bulunduğunu öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Girit Adası’nda yer alan Suda Donanma Üssü’ne ziyarette bulundu.

Pompeo’nun ziyareti, ‘İncirlik Üssü’nün taşınmasının ilk adımı’ olarak yorumlandı.

Pompeo, Türkiye ile Yunanistan arasında diyalogdan yana olduklarını söyledi.

ABD’li bakan ayrıca, Rusya’nın Libya’daki istikrarı bozduğunu belirtti.

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