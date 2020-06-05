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Dünya

ABD görüntüleri paylaştı! Putin'i zora düşürecek gelişme

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı, Rusya'nın darbeci Hafter'e gönderdiği uçakların görüntülerini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:47:00 - 2020-06-05 18:05:36

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’dan Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı. Uçakların Libya’ya gönderilen savaş uçaklarının Rus Mig-29 ve Su-24 tipi olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edinilen bilgilere göre, uçaklar Mayıs ayında Libya'ya gönderilen Rus Mig-29 ve Su-24 tipi savaş uçakları belirtildi.

ABD "Uçaklar henüz kullanılmadı" demişti

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland dün yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

AFRICOM: Rusya 14 uçak daha gönderdi

Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya uçak sevk ederek Hafter'e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin Suriye'de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya'ya ulaştırıldığı belirtilmişti. Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya'dan ayrılmıştı. O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerinin işaretleri bulunmaktaydı. Suriye'deki Hmeymim Hava Üssüne indikten sonra, MiG-29'lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar, Rus pilotları tarafından uçuruldu. Bu esnada Suriye'de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya'da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi. Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya'daki Al Jufra Hava Üssüne teslim edilmişti.

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