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Dünya ABD giderayak Taliban'a ilk darbe! Erişim engellenecek
Dünya

ABD giderayak Taliban'a ilk darbe! Erişim engellenecek

Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 08:38:00 -
ABD giderayak Taliban'a ilk darbe! Erişim engellenecek

EADaily (Eurasia Daily) ajansının AFP’yi kaynak göstererek aktardığı habere göre Washington, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Taliban'a banka engeli

Buna göre Washington yönetiminden Fransız ajansa konuşan bir yetkili, “Afgan hükümetinin merkez bankasının ABD’deki varlıkları, Taliban'a verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

9,4 milyar dolar

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, Afganistan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri nisan sonu itibarıyla 9.4 milyar dolardı, bu rezervlerin önemli bir kısmı Afganistan’da tutulmuyor.

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Yorumlar

Myavuz

Eskiyadan ne beklenir ki
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Hırsız Katil USA

Amerika bildiğiniz gibi, alacağını almış dünyanın eşkiyası...
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