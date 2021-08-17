ABD giderayak Taliban'a ilk darbe! Erişim engellenecek
Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyecek.
EADaily (Eurasia Daily) ajansının AFP’yi kaynak göstererek aktardığı habere göre Washington, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Taliban'a banka engeli
Buna göre Washington yönetiminden Fransız ajansa konuşan bir yetkili, “Afgan hükümetinin merkez bankasının ABD’deki varlıkları, Taliban'a verilmeyecek” ifadelerini kullandı.
9,4 milyar dolar
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, Afganistan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri nisan sonu itibarıyla 9.4 milyar dolardı, bu rezervlerin önemli bir kısmı Afganistan’da tutulmuyor.