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Dünya ABD, gerginlikte tarafını seçti: O ülkenin yanındayız
Dünya

ABD, gerginlikte tarafını seçti: O ülkenin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Belarus'un Polonya sınırından Avrupa ülkelerine yönelik düzensiz göçe izin vermesini kınarken, iki ülke sınırındaki gerginlik konusunda Polonya'nın yanında olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 00:05:00 -
ABD, gerginlikte tarafını seçti: O ülkenin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Belarus'un Polonya sınırından Avrupa ülkelerine yönelik düzensiz göçe izin vermesini kınarken, iki ülke sınırındaki gerginlik konusunda Polonya'nın yanında olduklarını duyurdu.

Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bu hafta sonu Belarus-Polonya sınırından gelen rahatsız edici görüntüler ve haberler konusunda kaygılı olduklarını belirten Price, "ABD, (Alexandr) Lukaşenko rejiminin, savunmasız insanları siyasi olarak istismar etmesini ve zorlamasını ve sınırları boyunca düzensiz göçe duygusuz ve insanlık dışı bir şekilde izin vermesini şiddetle kınıyor." dedi.

Belarus’u, sınırlarından Avrupa'ya düzensiz göçmen akışlarına izin verme ve insanları buna zorlama kampanyasını derhal durdurmaya çağırdıklarını vurgulayan Price, şunları söyledi:

"Belarus'taki rejim, uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uymayı reddettiği, Avrupa'nın barış ve güvenliğini baltaladığı, özgürlük içinde yaşamaktan başka bir şey istemeyen insanları baskı altına almaya ve istismar etmeye devam ettiği sürece biz de Lukaşenko’ya baskı yapmaya devam edeceğiz ve hesap verme çağrılarımızdan vazgeçmeyeceğiz."

Price ayrıca "ABD, Belarus tarafından tehdit edilen ve Belarus’un kabul edilemez eylemlerine karşı Polonya ve Avrupa'daki tüm ortaklarımızın yanında olmaya devam edecek." dedi.

Düzensiz göçmenlerin, Belarus üzerinden AB sınırına geçmek istemesi

Avrupa’da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus’ta yaz aylarından bu yana AB’de süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğü, bu hafta sonu Polonya’ya sınırı olan Grodno şehrinde gerçekleşmişti.

Sosyal medyada görüntüleri yayılan ve çoğunluğunun Irak kökenli olduğu belirtilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin düzensiz göçmen, çantalarıyla sabah saatlerinde Bruzgi sınır noktasına doğru ilerlemeye başlamıştı.

Sosyal medyadan organize olduğu ifade edilen göçmenlerin bir kısmı hiçbir müdahaleye maruz kalmadan Belarus sınır noktasını geçmiş, bir kısmı da sınır boylarındaki ormanlık alana doğru ilerlemişti.

Polonya, Belarus’u bu düzensiz göçmen akınına izin vermekle suçlarken, Belarus ise Polonya’yı sınırda göçmenlere orantısız güç kullanarak müdahale etmekle suçluyor.

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