ABD Genelkurmay Başkanlığı paylaştı!
Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı, ABD'li Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in ikili görüşmesine ait görüntüyü kapak fotoğrafı yaptı.14 Ocak 2019 Pazartesi 00:22
Twitter hesabından paylaşıldı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ziyareti kapsamında 8 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.
8 Ocak'taki görüşmede çekilen fotoğraf, ABD Genel Kurmay Başkanlığının resmi twitter hesabında paylaşıldı.
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