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ABD Genelkurmay Başkanlığı paylaştı!

Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı, ABD'li Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in ikili görüşmesine ait görüntüyü kapak fotoğrafı yaptı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 00:22
ABD Genelkurmay Başkanlığı paylaştı!
Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay başkanlığı, Türk ve ABD genelkurmay başkanlarının görüşmesini kapak fotoğrafı yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.

Twitter hesabından paylaşıldı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ziyareti kapsamında 8 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.

8 Ocak'taki görüşmede çekilen fotoğraf, ABD Genel Kurmay Başkanlığının resmi twitter hesabında paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 00:22
  1. ABD
  2. Joseph Dunford

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