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Gündem ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi
Gündem

ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 13:03:00 - 2023-10-15 13:18:41
ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken, ABD de Doğu Akdeniz'e gemi göndermişti. Türk Deniz Kuvvetleri, bölgede tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

ABD uçak gemisi görev grubu ile İngiliz Kraliyet Donanması'nın İsrail'in Filistin'deki saldırılarına destek için Doğu Akdeniz'e gönderildiği bir dönemde, Türk Deniz Kuvvetleri Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.

13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan denizcilik bildiriminde (Navtex mesajı), “Atış eğitimi, 16-20 Ekim 2023 saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır.” denildi. Tatbikat sahasının koordinatlarının, KKTC'nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsadığı görüldü.

Bunun üzerine Güney Kıbrıs tarafından yayınlanan bir karşı Navtex mesajında ise söz konusu bildirimin “geçersiz istasyondan” yayınlandığı iddia edilerek, bu mesajın uluslararası hukuku ve deniz güvenlik prosedürlerini ihlal ettiği ileri sürüldü.

Ancak Türk Donanması'nın 16 Ekim'den itibaren bu eğitimleri icra etmesi bekleniyor.
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SONDAJ GEMİMİZİN DİBİNE GELMİŞLERDİ

ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, bu taarruz grubunun, İsrail'e karşı pozisyon almak isteyen aktörleri caydırmak için gönderildiği açıklanmıştı. Doğu Akdeniz'e giren USS Gerald R.Ford gemisi, önceki gün Antalya açıklarında çalışan Türkiye'nin sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yakınlarında görüntülenmişti. USS Gerald R.Ford, daha sonra Kıbrıs yönünde intikale devam etmişti. Geminin şu an Kıbrıs açıklarında, tatbikat yapılacak sahaya da yakın bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

23 EKİM'DE ORTAK TATBİKAT BAŞLAYACAK

Diğer yandan, 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yıl birlikte icra ettiği “Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı”nın başlayacağı öğrenildi. Bu tatbikata ilişkin yapılan açıklamada da şu bilgiler paylaşıldı:

“Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla, 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında, Girne 101 Evler bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve karasuları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecektir.”

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