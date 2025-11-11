  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

İspanya tarihi bir karara imza attı: İsponyol Piskoposa soruşturma başlatıldı! Batı 'pedofili' bataklığında

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Nijerya'dan Trump'a tepki
Dünya ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor
Dünya

ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Amerika, sağlanan ateşkesi denetlemek için Gazze sınırına 500 milyon dolarlık bir üs kurmayı planlıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; Gazze sınırında kurulması planlanan ABD üssü, ateşkesi korumakla görevli birkaç bin askere ev sahipliği yapacak; bu hamle, Washington’ın İsrail-Filistin çatışmasına daha fazla müdahil olma kararlılığının bir göstergesi.

 TAHSİN HAN 

Terörist İsrail ateşkesi rağmen Gazze’de katliamlara devam ederken Amerika, uluslararası güvenlik gücünün bölgeye konuşlanması oncesinde Gazze sınırına barışı denetlemek için 500 milyon dolarlık bir üs kuruyor...

İsrailli yetkililere göre, Gazze sınırında kurulması planlanan ABD üssü, ateşkesi korumakla görevli birkaç bin askere ev sahipliği yapacak; bu hamle, Washington’ın İsrail-Filistin çatışmasına daha fazla müdahil olma kararlılığının bir göstergesi.

Syonist Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre ABD, İsrail’in Gazze sınır bölgesinde büyük bir askeri üs inşa etmeyi planlıyor. Ön planlara aşina olan İsrailli yetkililer, tesisin Gazze’de faaliyet gösteren uluslararası güçler tarafından ateşkesi korumak için kullanılacağını ve birkaç bin askeri barındırabileceğini söyledi .

Projenin bütçesinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. ABD’li yetkililer, son haftalarda İsrail hükümeti ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile yaptıkları görüşmelerde öneriyi ilerlettiler ve Gazze çevresindeki potansiyel lokasyonları araştırmaya başladılar. Uygun yere karar verildiğinde üs çalışmaları hemen başlayacak.

İSRAİL İÇİNDEKİ İLK ABD ÜSSÜ OLACAK

Güvenlik kaynakları, bu hamlenin ABD’nin müdahalesinde büyük bir değişimi temsil ettiğini söyledi. Bir yetkili, “Böyle bir üs inşa etmenin önemini abartmak zor. İsrail, Altı Gün Savaşı’ndan bu yana, topraklardaki uluslararası müdahaleyi en aza indirmeye çalıştı. İsrail topraklarında bir Amerikan üssünün kurulması, Washington’ın Gazze’ye ve daha geniş kapsamlı İsrail-Filistin çatışmasına ne kadar müdahil olmaya kararlı olduğunu gösteriyor” dedi.

ÜS ABD’DE TEPKİ GÖREBİLİR İDDİASI

Habere göre; bu büyük yatırım, ABD’de siyasi tartışmalara da yol açabilir. Cumhuriyetçi Parti’nin birçok üyesi, özellikle iç bütçe baskıları ve seçmenlerin dış müdahalelerden bıkmışlığı nedeniyle, Amerika’nın denizaşırı askeri varlığının genişletilmesine karşı çıkıyor.

ABD’nin İsrail’deki askeri varlığı şimdiye kadar sınırlıydı. Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından, Kiryat Gat’taki ABD Merkezi Askeri Koordinasyon Merkezi’nden (CMCC) görev yapmak üzere yaklaşık 200 ABD askeri İsrail’e konuşlandırıldı. Savaş sırasında ABD, İran’ın füze saldırılarını önlemede rol oynayan bir THAAD füze savunma bataryası da konuşlandırdı.

ÜS, İSRAİL’İ DURDURACAK, YARDIMLARI KONTROL EDECEK

Planlanan üs, ABD’nin İsrail’deki faaliyetlerinde önemli bir artışa işaret ediyor ve İsrail’in Gazze’deki operasyonel özerkliğini, özellikle de insani yardım teslimatlarının koordinasyonunu kısıtlayan hamlelerin ortasında geliyor. İsrailli yetkililer, Kiryat Gat’taki Amerikan Koordinasyon Merkezi’nin Gazze’deki insani yardım dağıtımının tam kontrolünü ele geçirmesinin beklendiğini ve İsrail’in Topraklardaki Hükümet Faaliyetlerinin Koordinasyonu’nun (COGAT) marjinal bir role indirgeneceğini söyledi.

İDDİAYI İLK ABD BASINI DUYURMUŞTU

Bu gelişme ilk olarak Washington Post tarafından duyurulmuş ve ABD’nin, İsrail’in müzakereler sırasında Hamas’a baskı yapmak için kullandığı darboğazları önlemek amacıyla yardım operasyonlarını basitleştirmeyi planladığı belirtilmişti.

Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi’nde kıdemli araştırmacı ve İsrail Savunma Kuvvetleri Filistin İşleri Bölümü eski başkanı Dr. Michael Milshtein, “Kiryat Gat’taki ABD Merkezi Askeri Koordinasyon Merkezi’nin (CMCC) , Gazze’deki faaliyetlerin çoğunu denetleyecek. İsrail’in Gazze’deki merkezi aktör statüsü değişmek üzere” dedi.

Gerçekleşmesi halinde, üs, İsrail topraklarındaki ilk büyük ölçekli Amerikan askeri tesisi olacak ve ABD’nin Gazze’deki savaş sonrası istikrar çabalarına olan bağlılığının derinleştiğini vurgulayacak ve potansiyel olarak insani ve güvenlik operasyonları üzerindeki bölgesel kontrol dengesini yeniden şekillendirecek.

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Soykırımcı İsrail’den Merkel'e fahri doktora: Ödül töreni büyük tepki çekti
Soykırımcı İsrail’den Merkel'e fahri doktora: Ödül töreni büyük tepki çekti

Dünya

Soykırımcı İsrail’den Merkel'e fahri doktora: Ödül töreni büyük tepki çekti

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek
Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

Dünya

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı
İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Gündem

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!
Ekonomi

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Sırbistan gümrükte el koyduğu 40 bin euro nedeniyle 21 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edildi. “Orantıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23