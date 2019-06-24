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ABD felaketi tetikliyor! Çıkarma gemisi grubu bölgeye ulaştı

ABD’nin USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisi, İran’a karşı yeni konuşlandırma için Ortadoğu'ya ulaştı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:21
ABD felaketi tetikliyor! Çıkarma gemisi grubu bölgeye ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İsrail temaslarını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ani Suudi Arabistan ziyareti takip ederken ABD ordusundan İran'a karşı yeni konuşlandırma açıklaması geldi.

Amerikan donanması USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisinin Ortdoğu'ya ulaştığını duyurdu.

Bu amfibik gemi grubu, ABD'nin 5. Filosu'nun sorumluluk alanına girdi. Ama tam nereye konuşlandıkları açıklanmadı.

Bahreyn merkezli ABD'nin 5. Filosu, Donanma'nın Basra Körfezi ve çevresindeki sularda varlığını yönlendiriyor.

USS Boxer, 11. Deniz Piyadesi Seferi Birliği ve bir muharip helikopter taburunu taşıyor. 1 Mayıs'ta San Diego'dan ayrılan amfibik hücum gemisi Hint Okyanusu üzerinden bölgeye geldi. USS Boxer grubu USS Kearsarge'nin yerini alacak.

Halihazırda bölgede mayıs ayında gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi, eşlik eden savaş gemileri, B-52 stratejik bombardıman uçakları, Patriot hava savunma sistemleri ve yüzlerce takviye asker de bulunuyor.

Vazgeçtiğini açıklamıştı!

Son konuşlandırma, İran'ın ABD'nin 100 milyon dolardan fazla değeri bulunan insansız hava aracını düşürmesi üzerine Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verip 10 dakika kala vazgeçmesi sonrası geldi.

İran Donanma Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin yine hava sahalarını ihlal etmesi halinde bir Amerikan hava aracını daha düşürmekten çekinmeyeceklerini söylemesini müteakip soluğu Cidde'de alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

Hem Körfez ülkelerinin hem de Asya ve Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle İran'a karşı uluslararası koalisyon kurma konusunu görüştüğünü belirten Pompeo, Washington'ın Tahran'la müzakereye hazır olduğunu ama İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:21
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  3. İsrail
  4. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  5. Amerikan donanması USS Boxer amfibik saldırı gemisi
  6. USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi
  7. USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisi
  8. ABD'nin 5. Filosu
  9. Basra Körfezi
  10. İran
  11. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  12. Suudi Kralı Selman
  13. Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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