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Dünya ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)’dan itiraf! Sağlık sistemi siber tehdidi altında
Dünya

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)’dan itiraf! Sağlık sistemi siber tehdidi altında

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin sağlık sisteminin 'gittikçe artan ve yakın' bir siber saldırı tehdidi altında olduğunu dünyaya duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:39:00 -
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)’dan itiraf! Sağlık sistemi siber tehdidi altında

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin sağlık sisteminin 'gittikçe artan ve yakın' bir siber saldırı tehdidi altında olduğunu açıkladı. Hastane sistemlerinin hacklenerek, ülke genelinde koronavirüs vakaları artarken işleyişin durdurulabileceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, FBI ve iki federal ajans, ABD hastaneleri ve sağlık hizmetlerine yönelik gittikçe artan ve yakın bir siber saldırı tehdidi olduğuna dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını açıkladı. Kötü niyetli grupların, sağlık sektörüne saldırı düzenleyerek veri hırsızlığı ve sistemi bozmayı amaçladığı belirtildi.

Siber güvenlik şirketi Mandiant'ın baş teknik memuru Charles Carmakal, "ABD'de bu zamana kadar görülmüş en belirgin siber güvenlik tehditini yaşıyoruz" dedi.

Olası saldırının bir türünün 'ransomware' adı verilen fidye yazılımı olduğu belirtildi. Fidye virüsleri bulaştığı bilişim sistemleri üzerinde dosyaları erişimi engelleyerek kullanıcılardan fidye talep eden zararlı yazılımlar olarak biliniyor.

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