  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ABD F-16 satışı için Türkiye'ye iki şart sunacak
Teknoloji

ABD F-16 satışı için Türkiye'ye iki şart sunacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasının ardından harekete geçen Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçilerin sunduğu yasa değişikliği önerisi, Temsilciler Meclisi komitesinde kabul edildi. Öneriye göre ABD yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışı için iki koşulu yerine getirmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 16:33:00 -
ABD F-16 satışı için Türkiye'ye iki şart sunacak

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, ABD siyasetinde de hararetli tartışmalara yol açıyor. Türkiye'nin geçen ay Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamış ve "Hatırlayacağınız üzere aralık ayında Türkiye'ye F-16 satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" demişti.

Yunanistan rahatsız oldu

Biden'ın bu açıklamaları Ankara'da memnuniyetle karşılanırken Atina'da tepkiye yol açmış, Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.

Değişiklik talebi kabul edildi

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'deki Yunan lobisinden siyasetçiler Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist ve John Sarbanes imzasıyla hazırlanan ve NDAA olarak da bilinen Ulusal Güvenlik Yetki Yasası'na yönelik değişiklik talebinin dün oylandığını duyurdu. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, oylamada Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebini kabul etti.

Satış için 2 şart sundular

Bu değişiklik talebinde, "ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyor.

Öte yandan değişiklik talebine göre, ABD Başkanı satışın ABD'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyarsa ve ABD silahlarının başka bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacağı konusunda özel önlemler alınırsa bu koşullar geçersiz olacak. Yasa değişikliği talebinin Temsilciler Meclisi genel kurulunda da kısa süre içinde ele alınması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23