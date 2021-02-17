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Dünya ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski oteli 7 saniyede yıkıldı
Dünya

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski oteli 7 saniyede yıkıldı

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 5 yıl öncesine kadar sahibi olduğu New Jersey eyaletindeki Atlantic City kentinde bulunan Trump Plaza Otel ve Casino 3 bin dinamitle patlatılarak 7 saniyede yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:05:00 - 2021-02-17 21:24:40

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanı Donald Trump'ın bir zamanlar sahibi olduğu New Jersey'deki Trump Plaza Otel ve Casino, 3 bin dinamitle patlatılarak, kontrollü şekilde yıkıldı. 7 saniyede gerçekleştirilen yıkım anı kameraya yansıdı.

3 bin dinamitle yıkıldı

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 5 yıl öncesine kadar sahibi olduğu New Jersey eyaletindeki Atlantic City kentinde bulunan Trump Plaza Otel ve Casino 3 bin dinamit patlatılarak yıkıldı.

2014 yılından bu yana kapalı olduğu belirtilen ve 32 katlı otelin yapısal durumunun kötü olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındığı ifade edildi. Trump’ın 2009 yılında işletmeye ile bağlantısını kestiği ve söz konusu otelin 2016 yılında milyarder yatırımcı Carl C. Icahn tarafından satın alındığı kaydedildi.

Donald Trump'ın serveti

Öte yandan, geçen yılın temmuz ayında ibraz edilen beyandan bu yana Trump’ın net servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğu iddia edilmişti.

ABD eski Başkanı Trump 1983 yılında, 37 yaşındayken ilk gökdeleni olan, New Yorktaki Trump Towerı inşa etmişti.

Otel ve konuttan oluşan Trump Hotel Las Vegas, 64 katlı ve 200 metre yüksekliğinde; kumarhaneler şehrinin en yüksek binası olarak biliniyor.

 

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Yorumlar

Cumali Mol

Darısı Berlin Heinrich-Böll-Vakfına. TOGG.
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