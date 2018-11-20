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ABD Eş Şebab'ı vurdu! En az 37 terörist öldürüldü

ABD jetlerinin Somali'de düzenlediği bombardımanda, Eş Şebab örgütü mensubu 37 terörist öldürüldü.

20 Kasım 2018 Salı 18:21
ABD Eş Şebab'ı vurdu! En az 37 terörist öldürüldü

ABD ordusu, Afrika ülkesi Somali'de Eş Şebab mevzilerini bombardımana tuttu.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), iki ayrı hava saldırısında savaş uçaklarının en az 37 Eş Şebab militanını öldürdüğünü duyurdu. Resmi açıklamda, bombardımanda herhangi bir sivilin zarar görmediği belirtildi.

Yıllardır Somali'yi kan gölüne çeviren terör örgütü Eş Şebab, son olarak bir otel önünde bombalı saldırı düzenlemiş ve en az 17 insan hayatını kaybetmişti.

Son iki ayda otel, restoran ve belediye binalarını hedef alan saldırılarda ise en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Eş Şebab'ın geçen yılki saldırılarında 1000'den fazla insan can vermişti.

Örgüt, El Kaide'nin ülkedeki uzantısı konumunda.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:21
  1. ABD
  2. Somali
  3. hava saldırısı
  4. Eş Şebab
  5. 37 terörist öldürüldü

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