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Dünya ABD, Ensarullah'ın 4 İHA'sını vurdu
Dünya

ABD, Ensarullah'ın 4 İHA'sını vurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-29 11:56:00 -
ABD, Ensarullah'ın 4 İHA'sını vurdu

ABD, Yemen'deki Ensarullah'a ait 4 insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.

ABD, Yemen'deki Ensarullah'a ait 4 insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.

ABD, Yemen'deki Enserullah'a ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin dün Yemen'deki Ensarullah'a ait 4 İHA'ya karşı "savunma saldırısı" düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, yerel saatle 06.00 ila 22.56 arasında gerçekleştirilen bu savunma saldırısında ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.
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