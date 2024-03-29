ABD, Ensarullah'ın 4 İHA'sını vurdu
ABD, Yemen'deki Ensarullah'a ait 4 insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.
ABD, Yemen'deki Ensarullah'a ait 4 insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.
ABD, Yemen'deki Enserullah'a ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin dün Yemen'deki Ensarullah'a ait 4 İHA'ya karşı "savunma saldırısı" düzenlediğini bildirdi.
Açıklamada, yerel saatle 06.00 ila 22.56 arasında gerçekleştirilen bu savunma saldırısında ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO