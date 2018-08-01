ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, bugün ziyaretlerine gelen ABD Büyükelçilik yetkilisinin “Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz” dediğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin mesajlar paylaşan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin TR’ye ekonomik ambargo listesini hazırladığı iddia ediliyor. Bugün ziyaretimize gelen ABD elçilik görevlisine ‘Amaçladığınız nedir?’ dedim. ‘Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz’ dedi. ‘Bu yaptığınızla Türkiye’yi kaybedeceksiniz’ dediğimde "Belki de öyle istiyoruz" cevabını aldım. ABD’nin yerel seçimlere kadar bu tür saldırılarla Türkiye ekonomisini hedef alacağı anlaşılıyor. Fakat Türkiye ne Ortadoğu ülkelerine ne de İran’a benzer. Hani derler ya azdan az çoktan çok gider. ABD de kaybetmeye hazır olmalı ki bu kayıp öyle böyle olmaz.”