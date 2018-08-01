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ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz: ‘Bugün ziyaretimize gelen ABD elçilik görevlisine ‘Amaçladığınız nedir?’ dedim. ‘Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz’ dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:58
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, bugün ziyaretlerine gelen ABD Büyükelçilik yetkilisinin “Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz” dediğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin mesajlar paylaşan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin TR’ye ekonomik ambargo listesini hazırladığı iddia ediliyor. Bugün ziyaretimize gelen ABD elçilik görevlisine ‘Amaçladığınız nedir?’ dedim. ‘Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz’ dedi. ‘Bu yaptığınızla Türkiye’yi kaybedeceksiniz’ dediğimde "Belki de öyle istiyoruz" cevabını aldım. ABD’nin yerel seçimlere kadar bu tür saldırılarla Türkiye ekonomisini hedef alacağı anlaşılıyor. Fakat Türkiye ne Ortadoğu ülkelerine ne de İran’a benzer. Hani derler ya azdan az çoktan çok gider. ABD de kaybetmeye hazır olmalı ki bu kayıp öyle böyle olmaz.”

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:58
  1. Prof. Dr. Salih Yılmaz
  2. Dolar
  3. Dolar 7 TL
  4. ABD Büyükelçiliği

YORUM YAZ

  • ahmetahmet31 dk önce
    Bölgenin en kadim kültürüne ve devletine sahip Türkiye ve İran ile oynayanBEYİNSİZ siyonist -neoconlar ABD nin sonunu hazırlıyor! bu işler İMKAN değil İMAN meselesi....ya istiklal ya ölüm...
  • Aksaray'lı Aksaray'lı 11 dk önce
    Abd Elçilik görevlisinden önce Aksaray üniversitesi Dekanı seçimden aylarca önce söylemişti seçimden sonra Türkiyede büyük çaplı devalüasyon olacak diye adamın söyledikleri aynen çıkıyor, ben bunu seçimden öncede Abdurrahman Dilipak ağabeye yazmıştım.
  • HaticeHatice23 dk önce
    Bunlarin cogu analari bellide babalari kim oldugu belli olmayan p,,,ler gelin bakalim bizim ahimiz sizi perisan edecek adama bak savas istiyor bir papaz yuzunden bizi aleni dehdit ediyor akli sira darbe yapmaya calisiyorlar allahin hesabi cok agir olabilir
  • AhmetAhmet13 dk önce
    Cehennemin divine kadar yollarivar
  • AliAli9 dk önce
    7 değil 17 olsa yine de sizin karşınızda duranın yanında olurum. Bu böyle biline!
  • EarphoneEarphone20 dk önce
    .... gidin .... çocukları sizi!!!..... kadar yolunuz var doları ....  piç kuru sürüsü.
  • ülkücüülkücü31 dk önce
    ALLAHIM SEN BİZE YARDIM ET, ET Kİ KÜFFARA HADDİNİ BİLDİRELİM. ÜMMEDİ MUHAMMEDİ KORU AYAKTA TUT ALLAHIM
  • Selim yakarSelim yakar35 dk önce
    Belkide oyle olmasına zorluyoruz
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