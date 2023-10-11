ABD ekonomisinin geleceği patates kızartmasında gizli

ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana beklenen resesyona rağmen dirençli yapısını sürdürüyor ve beklentilerin üzerinde büyüyor. Yine de analistler ve yatırımcılar, ABD ekonomisinin nasıl seyredeceği konusunda bir öngörüye sahip olmak istiyor ve neredeyse her veriye odaklanıyor; buna patates kızartmasına yönelik talebin seyri de dahil.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, patates kızartmasına olan talebin istikrarlı olmasının ABD ekonomisi için iyi bir haber olduğu kabul ediliyor.

Kızartma ekleme oranı pandemi öncesi seviyelerin üzerinde

Cnbc’den Alex Harring’in haberine göre, tüketiciler hâlâ yemeklerinin yanında patates kızartmasına para harcıyor ve bu, ekonomi için olumlu bir okuma anlamına geliyor olabilir.

Dondurulmuş patates tedarikçisi Lamb Weston Holdings'in CEO'su Tom Werner, şirketin perşembe günü yaptığı kazanç açıklamasında analistlere verdiği demeçte, dondurulmuş fast food yemekleri ile kızartma ekleme oranı olarak bilinen tarafı sipariş eden tüketicilerin payının pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kaldığını gördüğünü söyledi. Bu, enflasyonun cepleri sıkıştırdığı ve resesyon korkularının arttığı bir dönemde bile dirençli bir tüketicinin göstergesi anlamına geliyor olabilir.

Werner, “Küresel dondurulmuş patates kategorisi, genel talep ve arzın dengeli olmasıyla birlikte güçlü kalmaya devam ediyor. Tüketicilerin önemli pazarlarımızdaki bir restoranı veya diğer yemek hizmeti veren mağazaları ziyaret ederken patates kızartması sipariş etme oranı olan kızartma ekleme oranı, büyük ölçüde sabit seyrediyor ve salgın öncesi seviyelerin üzerinde” şeklinde konuşuyor.

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Mali baskı ve harcamaları kısmak

Tüketiciler mali baskı hissettiklerinde doğal bir tepki olarak daha ucuz markalara yönelmek veya gereksiz harcamaları kısmak gibi önlemler yoluyla harcamalarını kısmaya gayret ediyor. Lamb Weston ve fast-food şirketleri örneğinde bu durum, müşterilerin harcamaları kısıtlı tutmak amacıyla patates kızartması veya diğer ek siparişleri atlamayı tercih etmesi şeklinde kendini gösterebiliyor.

Enflasyonun etkisi, elbette işletmeyi kısa süreli satışlar dışında da etkileyebiliyor. Lamb Weston, önemli ABD pazarlarındaki toplam trafikte çok az değişiklik görüyor ancak tüketici davranışında bir değişime dair kanıtlar da mevcut. Buna göre, genellikle daha uygun fiyatlı olan hızlı servis gıda sağlayıcılarındaki büyüme, tam servis ve gündelik yemek restoranlarında görülen düşüşleri dengeliyor.

Werner ayrıca enflasyonun, özellikle patates kontrat fiyatlarıyla ilgili olarak şirketin maliyetlerini artırmaya devam edebileceğini söylüyor ve mali dördüncü çeyrekte görülen restoran trafiği zayıflığının kaynağı olarak Haziran ayını işaret ediyor. Ancak Werner, şirketin patates arzının ekonomik yavaşlamayı atlatabileceğine olan güvenini korurken, o zamandan bu yana eğilimlerin iyileştiğini görmenin güven verici olduğunu belirtiyor.

Restoran trafiği eğilimlerinde değişiklik beklenmiyor

Werner, “Yüksek faiz oranları, yüksek enflasyon ve belirsizlik tüketiciyi etkilemeye devam ettiğinden restoran trafiği eğilimlerinin yakın vadede büyük bir değişiklik göstereceğini düşünmüyoruz. Bununla birlikte, dondurulmuş patates talebinin en zorlu ekonomik dönemlerde dirençli olduğu kanıtlandı ve küresel kategorinin uzun vadeli büyüme beklentisine güvenmeye devam ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

Lamb Weston hisseleri dünkü seansta yüzde 9'dan fazla artış gösterdi. Hisse senedi, 2023 yılında yılın başlangıcından bu yana neredeyse yüzde 11 artışla neredeyse daha geniş pazara paralel bir performans sergiledi.