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Ekonomi ABD ekonomisi şokta! Rekor açık verdi
Ekonomi

ABD ekonomisi şokta! Rekor açık verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, üç aylık cari işlemler dengesini açıkladı. Verilerde, cari açık son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 17:24:00 -
ABD ekonomisi şokta! Rekor açık verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 artarak 190,3 milyar dolar oldu.

2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisine ilişkin piyasa beklentisi, 191 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi de 189,4 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

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