  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD ekonomisi alarm veriyor! OECD'den kritik uyarı
Ekonomi

ABD ekonomisi alarm veriyor! OECD'den kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 22:04:00 -
ABD ekonomisi alarm veriyor! OECD'den kritik uyarı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD'ye para politikasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Kuruluş, "OECD Ekonomik Araştırmalar: ABD" başlıklı raporunu yayımladı.

Buna göre, güçlü maaş artışları ve iş gücü piyasasının dirençli kalmasına bağlı olarak ABD'de ekonomik büyüme sağlam şekilde devam etti. Ülkede enflasyon baskıları hafiflemiş olsa da hizmet enflasyonu salgın öncesi seviyenin de üzerinde yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda OECD, ABD'de para politikasının çok hızlı şekilde gevşetilmesinin enflasyonun sürekli şekilde hedeflenen yüzde 2'nin üzerinde kalma riski doğurduğu ancak para politikasının aşırı kısıtlayıcı şekilde uygulanmasının da ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Rapora göre, enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefini tutturmak için kalıcı şekilde gerilediğine yönelik daha net işaretler oluştuğunda para politikasının gevşetilmesi uygun olacak.

ABD'de enflasyonist baskıları azaltmak için mali konsolidasyona da ihtiyaç duyuluyor. Bütçe açığının 2023'te Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 8'ine ulaştığı ülkede, beklenenden düşük vergi geliri ve zorunlu sosyal programlara yapılan yüksek harcamalar nedeniyle söz konusu açık son dönemde artış gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OECD, kamu borcunun GSYH'ye oranının tarihi yükseklikte bulunduğu ABD'de yetkililerin 2025 mali yılında kamu maliyesini istikrarlı şekilde konsolide etmeye başlamasını ve güçlü konjonktürel koşullar ışığında ayarlamaları önden yüklemesini önerdi.

OECD ayrıca, ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının birçok OECD ülkesine oranla yüksek olduğu ve daha fazla yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2,6 büyüyebilir

Rapora göre, politika faizindeki artışa rağmen dirençli kalan ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 büyümesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde büyüme görünümü aşağı yönlü değişebilir.

Ülke ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1,8 büyüme kaydedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

ABD'li banka devi altın için yeni tahminini açıkladı
ABD'li banka devi altın için yeni tahminini açıkladı

Ekonomi

ABD'li banka devi altın için yeni tahminini açıkladı

ABD talep etti! Brezilya'dan Hamas kararı
ABD talep etti! Brezilya'dan Hamas kararı

Dünya

ABD talep etti! Brezilya'dan Hamas kararı

Amerika ABD'nin otomobil satıcılarının talebi üzerine CDK siber yazılım kesintisi ile mücadele ediyor
Amerika ABD'nin otomobil satıcılarının talebi üzerine CDK siber yazılım kesintisi ile mücadele ediyor

Dünya

Amerika ABD'nin otomobil satıcılarının talebi üzerine CDK siber yazılım kesintisi ile mücadele ediyor

ABD'den katil Netanyahu'nun açıklamasına cevap: Ne anlama geldiğini anlamadık
ABD'den katil Netanyahu'nun açıklamasına cevap: Ne anlama geldiğini anlamadık

Dünya

ABD'den katil Netanyahu'nun açıklamasına cevap: Ne anlama geldiğini anlamadık

25 Haziran 1861: Sultân Abdülmecid'in vefatı (Osmanlı Padişahı)
25 Haziran 1861: Sultân Abdülmecid'in vefatı (Osmanlı Padişahı)

Tarih

25 Haziran 1861: Sultân Abdülmecid'in vefatı (Osmanlı Padişahı)

ABD desteklemesine rağmen açıkladı: PKK'dan çocuk istismarı!
ABD desteklemesine rağmen açıkladı: PKK'dan çocuk istismarı!

Gündem

ABD desteklemesine rağmen açıkladı: PKK'dan çocuk istismarı!

ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi!
ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi!

Dünya

ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi!

Bakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı" uyarısı sonrası ABD'den açıklama geldi
Bakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı" uyarısı sonrası ABD'den açıklama geldi

Dünya

Bakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı" uyarısı sonrası ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı" uyarısı sonrası ABD'den açıklama geldi
Bakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı" uyarısı sonrası ABD'den açıklama geldi

Dünya

Bakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı" uyarısı sonrası ABD'den açıklama geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23