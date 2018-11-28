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ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

ABD ekonomisine ait üçüncü çeyrek büyüme oranı, revize edilmeyerek yüzde 3,5'te sabit bırakıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

WASHINGTON (AA) – ABD’de üçüncü çeyreğe yönelik büyüme oranı, beklenti paralelinde yüzde 3,5’te sabit bırakıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait ikincil Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Veriler, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 genişleyen GSYH'nin üçüncü çeyrekte yüzde 3,5 artarak ülke ekonomisinin 2014 yılından bu yana en iyi 6 aylık dönemini yaşadığını ortaya koydu. Piyasaların güncellenen büyüme verisine ilişkin beklentisi de yüzde 3,5’te sabit bırakması yönündeydi.

Öte yandan, üçüncü çeyreğe ait kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artışın yüzde 4’ten 3,6’ya revize edilmesi dikkati çekti. Söz konusu verinin yüzde 3,9 artması bekleniyordu.

Verilere göre, PCE’deki aşağı yönlü revizyon, özel sektör yatırımlarındaki yukarı yönlü revizelerle dengelendi. Ayrıca, şirket karlarının üçüncü çeyrekte 76 milyar dolara yükseldiği bildirildi.


- Çekirdek enflasyon üçüncü çeyrekte geriledi


Raporda, dikkati çeken bir başka revizyon çekirdek PCE endeksinin yüzde 1,6’dan 1,5’e düşülmesi oldu. Üçüncü çeyrek GSYH fiyat endeksi ise değiştirilmeyerek yüzde 1,7’de sabit tutuldu.


- Piyasalar verileri fiyatlıyor


ABD ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon verilerinin ardından uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1285-1,1288 bandında seyretmeye devam ederken, dolar/TL 5,2463’ten 5,2480’e çıktı.

Veriler öncesinde 1,213 dolardan işlem gören altının onsu 1,214 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 3,06’da sabit kaldı.

Son olarak, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 59,95 dolardan 59,77 dolara ve ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 51,17 dolardan 51,06 dolara geriledi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
  1. ABD büyüme verisi
  2. GSYH

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