ABD duyurdu: Yılbaşından önce başlanacak

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını bildirdi.

Azar, CBS kanalında katıldığı bir programda, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini belirtti.

"FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onaylamayı görüşmek üzere toplanacak; onay alması durumunda günler içerisinde bu aşının dağıtımına başlanacak, Moderna da bunun bir hafta ardından geliyor." diyen Azar, yılbaşından önce iki aşının da böylelikle ABD halkının kullanımına sunulacağını ifade etti.

Azar, söz konusu aşıların ABD'deki federal aşı dağıtım programına göre dağıtılacağını ve eyaletlerdeki kullanım önceliklerinin eyalet yönetimlerince belirleneceğini sözlerine ekledi.

Trump'tan çağrı

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, bugün FDA'ya, Kovid-19 aşısı için başvuru yapacağını açıklayan Moderna firmasına en hızlı şekilde onay verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Moderna aşının acil kullanımı için başvuru yapıyor. FDA hızlı hareket etmeli." ifadesini kullandı ve "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" adını verdikleri aşı operasyonunun çok başarılı olduğunu ileri sürdü.

Halen dünyada Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülke konumunda olan ABD'de salgının 2. dalgası yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bine, enfekte olan kişi sayısı ise 14 milyona yaklaştı.

Pfizer'ın geçen haftaki başvurusundan sonra Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, bugünkü açıklamasında, Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını bildirmişti.