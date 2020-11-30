  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD duyurdu: Yılbaşından önce başlanacak
Dünya

ABD duyurdu: Yılbaşından önce başlanacak

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:19:00 -
ABD duyurdu: Yılbaşından önce başlanacak

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını bildirdi.

Azar, CBS kanalında katıldığı bir programda, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini belirtti.

"FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onaylamayı görüşmek üzere toplanacak; onay alması durumunda günler içerisinde bu aşının dağıtımına başlanacak, Moderna da bunun bir hafta ardından geliyor." diyen Azar, yılbaşından önce iki aşının da böylelikle ABD halkının kullanımına sunulacağını ifade etti.

Azar, söz konusu aşıların ABD'deki federal aşı dağıtım programına göre dağıtılacağını ve eyaletlerdeki kullanım önceliklerinin eyalet yönetimlerince belirleneceğini sözlerine ekledi.

Trump'tan çağrı

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, bugün FDA'ya, Kovid-19 aşısı için başvuru yapacağını açıklayan Moderna firmasına en hızlı şekilde onay verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Moderna aşının acil kullanımı için başvuru yapıyor. FDA hızlı hareket etmeli." ifadesini kullandı ve "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" adını verdikleri aşı operasyonunun çok başarılı olduğunu ileri sürdü.

Halen dünyada Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülke konumunda olan ABD'de salgının 2. dalgası yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bine, enfekte olan kişi sayısı ise 14 milyona yaklaştı.

Pfizer'ın geçen haftaki başvurusundan sonra Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, bugünkü açıklamasında, Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğü..
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay