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Dünya ABD duyurdu: Türkiye'yi kızdıracak kararlar aldık
Dünya

ABD duyurdu: Türkiye'yi kızdıracak kararlar aldık

ABD'li senatör Chris Murphy, “Türkiye’yi kızdıracak kararlar aldık” açıklamasında bulıundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 07:21:00 -
ABD duyurdu: Türkiye'yi kızdıracak kararlar aldık

Senatör Chris Murphy, ABD’nin Suriye politikası ile ilgili, “Türkiye’yi kızdıracak kararlar aldık” dedi.

Yunan Ta Nea gazetesine konuşan Demokrat Partili Murphy, “Suriye’deki Kürt güçleriyle aynı hizada durmamız, bazı sonuçlar doğurdu. Bunun Türkiye’yi kızdıracağını biliyorduk. Aldığımız kararların bazen sürtüşmelere yol açtığını anlayamıyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerindeki bölünmeden, sadece Türkiye sorumlu değil. ABD de sorun yaratan adımlar attı” dedi.

 

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