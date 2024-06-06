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Gündem ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı! Son dakika: F-16 alımında imza tamam
Gündem

ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı! Son dakika: F-16 alımında imza tamam

Yeniakit Publisher
2024-06-06 22:07:00 - 2024-06-06 22:16:58
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı! Son dakika: F-16 alımında imza tamam

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, " ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden aldığım bilgiye göre Ocak ayının sonuna doğru Kongre’ye yapılan resmi satış bildirimiyle başlayan süreç tamamlandı. Teklif mektubu ve kabul mektubu adımları gerçekleştirildi. Bundan sonra geriye tek kalan şey Blok 70 F-16’ların üretimi ve teslimatı olacak." bilgisini paylaştı.

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