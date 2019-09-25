ABD duyurdu! İki ülkeye yaptırım kararı ABD Hazine Bakanlığı, Çin ve İranlı şirketlere yeni yaptırım kararları aldıklarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, bazı Çin vatandaşları ve Çin şirketlerine İran bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, dün BM'de yaptığı açıklamada Çin'i eleştirmiş İran'a ise yaptırımların gevşetilmeyeceğini aksine şiddetlenerek devam edeceğini açıklamıştı.

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