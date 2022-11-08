  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD duyurdu! İki ülke anlaştı
Dünya

ABD duyurdu! İki ülke anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan ve Ermenistan, ABD’nin başkenti Washington DC’de dün yaptığı görüşmeye ilişkin, “Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:49:00 - 2022-11-08 23:57:01
ABD duyurdu! İki ülke anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan ve Ermenistan, ABD’nin başkenti Washington DC’de dün yaptığı görüşmeye ilişkin, “Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın girişimiyle dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullanarak, "Dün iki tarafın buluşması olumluydu, anlaşmazlık alanlarının çoğunu gün yüzüne çıkardılar, günün sonunda ortak bir bildiride anlaştılar” dedi.

Price, tarafların ilerleyen haftalarda doğrudan diyalog yoluyla toplantıya devam etmeyi kabul ettiklerini aktardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23