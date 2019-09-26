ABD duyurdu: Esed kimyasal silah kullandı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Esed rejimi Lazkiye yakınlarında kimyasal silah kullanmış" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Esed rejimi Lazkiye yakınlarında 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullanmış" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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