ABD dünya için tehdit oluşturan ülkeleri açıkladı

Washington Examiner yazarı gazeteci Tom Rogan, Rusya ve Çin'in ‘ABD liderliğindeki' dünya düzenini değiştirmeleri halinde, bunun insanlık için bir felaketle sonuçlanacağını yazdı.

Rogan'a göre, ABD sayesinde ‘dünya şimdiye dek hiç olmadığı kadar güzelleşti' ve Amerikan kapitalizmi, insanların büyük savaşlara girmeden refah içinde yaşamalarını ve teknolojik ilerlemenin faydalarından yararlanmalarını sağlıyor. Rogan, görüşünü desteklemek için, ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı izlediği politikayla, Rusya ve Çin'in Venezüella'ya karşı izlediği politikaları karşılaştırıyor.

Rogan, ABD'nin güvenlik, ve bölgesel istikrar prensiplerine bağlı kaldığını ve Yemen halkının acılarını hafifletmeye çalıştığını belirtiyor. Rogan, ABD'nin Suudi Arabistana karşı izlediği stratejiyi "gerçekliğe dayalı makul çıkarlar ve siyasi denge yaratan yüksek ahlaki bir seçim" olarak adlandırıyor.

ABD'li gazeteci ayrıca, NATO'nun dünya siyasetinde oynadığı önemli role dikkat çekerek, ittifakı insani ve milli değerler arasında bir denge kuran ‘en iyi ittifak' olarak nitelendiriyor.

"İnsanlığın temel ilkelerine kayıtsız"

Rogan'a göre, Rusya ve Çin aksine, "insanlığın temel ilkelerine kayıtsız" kalıyor.

Örneğin, Moskova ve Pekin, bölgede ABD'ye karşı bir denge unsuru olarak gördükleri Venezüella'yı ‘yüksek ahlaka' yöneltmek gereği duymuyor. Çin'i sadece Venezüella petrolü ilgilendiriyor, Rusya ise fiyatlandırma stratejisini küresel hammade pazarına kabul ettirmek için OPEC'de Karakas'ın desteğine ihtiyaç duyuyor.

Rogan, "Şi Cinping ve Putin, Venezüela halkının açlık çekmesini, dilencilik yapmasını ve fuhuşa bulaşmasını izlemekten son derece mutlular. Maduro, onların istediklerini yaptığı sürece de, onlar bu durumdan memnun olmaya devam edecek" dedi.

Rogan'a karşı dava açılmıştı

Makalenin yazarı, dünya topluluğunu ‘Amerikan ve Rus-Çin gerçekliği' arasındaki farkı görmeye, Çin'in toplama kampları ağına, Pasifik Okyanusu'nda çaldığı topraklara, Rusya'nın Suriye'deki askeri eylemlerine ve dünyanın her tarafındaki ‘maceracı cinayetlerine' dikkat çekmeleri çağrısı yapıyor.

Amerikalı gazeteci, Rus karşıtı pozisyonuyla biliniyor. Özellikle 15 Mayıs'ta yazdığı bir makalede Ukrayna yönetimine Kırım Köprüsü'nü havaya uçurma çağrısı yapmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi de buna yanıt olarak Rogan'a karşı dava açmıştı.