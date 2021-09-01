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Dünya ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü
Dünya

ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü

ABD donanmasına ait helikopterin California açıklarında düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:30:00 -
ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü

ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MH-60S tipi helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtildi.

Paylaşımda, helikopterin bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ifade edildi.

Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

 

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