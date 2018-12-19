ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Patriot satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verildiği bildirildi.19 Aralık 2018 Çarşamba 06:24
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada; Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemini, füze savunma sistemini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için kullanacağı belirtildi.
ABD'nin dış politikasına ve ulusal egemenliğine katkıda bulunacak satışın, terörle mücadelenin ön saflarında yer alan NATO müttefiki Türkiye'nin güvenliğini artıracağı vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politik-Askeri İşler Bürosu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 3.5 milyar dolar değerinde Patriot Sistemi ve ilgili destek ve ekipmanların Yabancı Askeri Satışı'na (FMS) onay verdi" ifadeleri yer aldı.
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