ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washginton'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyonist ırkçıları eleştirmesi ABD'nin zoruna gitti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washginton'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı. Bu açıklamayla şiddete karşı çıkan ve siyonist ırçıları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yahudi karşıtı gibi göstermeye çalıştılar.