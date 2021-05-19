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ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira
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Gündem ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira
Gündem

ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washginton'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 02:06:00 -
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyonist ırkçıları eleştirmesi ABD'nin zoruna gitti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washginton'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı. Bu açıklamayla şiddete karşı çıkan ve siyonist ırçıları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yahudi karşıtı gibi göstermeye çalıştılar.

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