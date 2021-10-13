  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
Dünya

ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 07:28:00 -
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti." dedi.

Toplantıyı "iş toplantısı" olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.

Toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ABD ile DEAŞ-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı sorularını geçiştirdi.

Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. DEAŞ-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay