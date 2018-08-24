ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Rusya'ya yeni yaptırımlar gelecek'

ABD'nin resmi yayın organı Federal Register'da yayınlanan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 27 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin Rusya'ya dışarıdan yardımlara, silah satışına ve bu tür anlaşmaların finansmanına yasak getirdiği, Amerikan devlet kurumlarının kredi sağlamasının durdurulduğu ve Moskova'ya çift kullanımlı ürünler olarak bilinen sivil amaçlı kullanılan fakat aynı zamanda askeri değeri de olabilecek ürünlerin satışına yasak konulduğu belirtildi.

YAPTIRIMLARDAN İNSANİ YARDIM, GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ MUAF TUTULUYOR

Yeni yaptırım paketinde Rusya'ya insani yardım, gıda ve tarım ürünlerinin dışında Rusya'ya her türlü desteğin kesilmesi öngörülüyor.

RUSYA'YA KREDİ VE MALİ YARDIMLAR DURDURULACAK

Bakanlığın açıklamasına göre 27 Ağustos tarihli yaptırımlar ayrıca Silah İhracatı Kontrol Yasası çerçevesinde Rusya'ya silah satışıyla ilgili anlaşmalarının finansmanının kesilmesini öngörüyor.

Yeni yaptırım paketine göre ABD devlet kurumları, Rusya'ya kredi vermeyi ve mali yardım sağlamayı durduracak, ABD İhracat-İthalat Bankası (Export-Import Bank of The United States) de dahil olmak üzere ABD'nin herhangi bir devlet departmanı ya da kurumu Rusya'ya kredi, kredi teminatı ve mali yardım sağlamayı reddedecek.

SAVUNMA AMAÇLI HER TÜR ÜRÜNÜN SATIŞINA YASAK

ABD'nin yeni yaptırım paketinde ayrıca Silah İhracatı Kontrol Yasası çerçevesinde Rusya'ya savunma amaçlı her türlü ürünün satışına, savunma alanında hizmetlere, proje ve inşaat hizmetlerine, ayrıca ABD Silahlar Listesi'nde yer alan her türlü ürünün satışına son verilmesini öngörüyor.

ULUSAL ÇIKARLAR GEREKTİĞİNDE YAPTIRIMLARDAN KISMEN VAZGEÇİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, ulusal güvenlik çıkarları bakımından, yaptırımların, uzay ve ticari amaçlı uzay çalışmalarında devlet işbirliğini desteklemek amacıyla lisans verilmesinde geçerliliğinin kaldırılmasını, bu tür lisansların her somut olay bazında ve Rusya'ya yönelik ihracat lisanslama politikasına uygun olarak verilmesi gerektiğini kararlaştırdı.

Yaptırımlar, ulusal güvenlik bakımından hassas olan ve denetim listesinde belirlenen ürün ve teknolojilerin Rusya'ya ihracatını da etkilemiş olacak.

SKRIPAL VAKASINDAN BERİ YAPTIRIM DALGASI KABARIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

RUSYA'DAN 'KİMYASAL SİLAH KULLANMAYACAĞI' GARANTİSİ İSTENİYOR

İkiye bölünen yaptırımların 2. ve daha ağır önlemler içeren paketi, Rusya'nın ileride kimyasal silah kullanmayacağı konusunda garanti vermemesi durumunda gelecek kasımda yürürlüğe sokulabilecek.