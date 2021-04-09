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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kral Abdullah'a yağ çekti
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kral Abdullah'a yağ çekti

ABD Dışişleri Balkanı Antony Blinken, Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kral Abdullah'ın Orta Doğu'daki barış ve istikrarı teşvik çabasını takdir ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 02:50:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kral Abdullah'a yağ çekti

Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kral II. Abdullah'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Price, "Bakan, ABD'nin Ürdün ile stratejik ortaklığa bağlı olduğunu yineledi ve Kral Abdullah'ın Orta Doğu'daki barış ve istikrarı teşvik etmek için yaptığı liderliği takdir etti." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, ABD'nin Ürdün ile olan uzun dönemli ilişkilerine ve ikili iş birliklerine büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Önceki gün de ABD Başkanı Joe Biden, Kral Abdullah ile telefonda görüşmüştü.

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