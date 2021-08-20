  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 80'e çıktı
Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü
Altındağ’daki utancın faillerine ödül gibi ceza talebinde bulunuldu!
O NSU üyesi kalan ömrünü parmaklıklar arkasında geçirecek!
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Afganistan'ı görüştü
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Afganistan'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 01:08:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Afganistan'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, video konferans üzerinden gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken ile G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Borrell, Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm sivillere güvenli geçişin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Bakanlar, uluslararası toplumun, Taliban'ın sözlerine değil eylemlerine göre Taliban'la nasıl ilişki kurulacağına karar vereceğini kaydederek, Afgan halkına olan desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay