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Dünya ABD dış ticaret açığında rekor!
Dünya

ABD dış ticaret açığında rekor!

ABD'de dış ticaret açığı, nisan ayında 107.6 milyar dolardan 87.08 milyar dolara geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 16:36:00 -
ABD dış ticaret açığında rekor!

ABD'de dış ticaret açığı, nisan ayında 107.6 milyar dolardan 87.08 milyar dolara geriledi.

ABD'de dış ticaret açığı nisan ayında ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşle 107.6 milyar dolardan 87.08 milyar dolara geriledi. Ticaret açığı böylece rekor daralma kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Nisan'da 20.6 milyar dolar düşerek 87.1 milyar dolara geriledi. Ekonomistlerin medyan tahmini 89.5 milyar dolardı.

Bu dönemde ihracat yüzde 3.5 artışla 252.6 milyar dolar olarak rekor seviyeye yükseldi. İthalat Çin'deki ekonomik aktivitenin Şubat 2020'den beri en düşük seviyeye inmesiyle yüzde 3.4 düşerek 339.70 milyar dolara geriledi.

40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonun bu yıl dış ticarete baskı yapması bekleniyor. Dünya Ticaret Örgütü de küresel ticaret hacmi için tahminlerini düşürdü.

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