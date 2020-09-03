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Ekonomi ABD dış ticaret açığı temmuzda 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Ekonomi

ABD dış ticaret açığı temmuzda 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Ülkenin dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,9 artarak 63,6 milyar dolara yükseldi - Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 58 milyar dolar olması yönündeydi - ABD'nin bu dönemde ithalatı yüzde 10,9 artarak 231,7 milyar dolar ve ihracatı yüzde 8,1 artışla 168,1 milyara dolara çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:49:19 -
ABD dış ticaret açığı temmuzda 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 63,6 milyar dolar oldu.

Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu ayda 58 milyar dolar olması yönündeydi.

Haziran ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 50,7 milyar dolardan 53,5 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin ihracat ve ithalatı, ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuzda artış kaydetti ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki seviyelerin altında kaldı.

Ülkenin temmuzdaki ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 8,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi. Ülkenin ithalatı da aynı dönemde yüzde 10,9 artarak 231,7 milyar dolara çıktı.


- Çin ile ticaret açığında yüzde 5,9'luk artış


ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak ikili ilişkilerdeki gerilimin sürdüğü Çin ile arasındaki ticaret açığı da temmuzda artış gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,9 artarak 28,3 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 9,5 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 37,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (13,1 milyar dolar), Meksika (11,5 milyar dolar), Japonya (3,4 milyar dolar), Almanya (3 milyar dolar), Tayvan (2,8 milyar dolar), Fransa (2,5 milyar dolar), Hindistan (2 milyar dolar), İtalya (1,8 milyar dolar), Güney Kore (1,5 milyar dolar), Singapur (1 milyar dolar) ve Kanada (500 milyon dolar) yer aldı.

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