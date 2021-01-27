ABD devi 12 milyar dolar zarar açıkladı

Boeing Co. 2020 yılında 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıklarken; piyasaya sürümünü yeniden ertelediği 777X programı için de bilançosunda 6.5 milyar dolar ceza ayırdı.

Koronavirüs krizi nedeniyle havacılık sektörünün en geniş uçaklarına yönelik talep düşüşü ivme kazanırken, müşterilerinin uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçak alımlarını ertelemesi Boeing'in nakit akışını azaltıyor.

Üçüncü erteleme geldi

Boeing, 777'lerin daha büyük bir versiyonu olan 777X'lerin 2023'ün sonunda piyasaya sürülmesini beklediğini açıklayarak uçağın piyasaya sürülmesini üçüncü kez ertelemiş oldu.