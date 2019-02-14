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ABD destekli terör örgütü YPG, DAEŞ'e süre verdi

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat'ın doğusunda DAEŞ'in elindeki son beldenin büyük kısmını ele geçirirken, AEŞ'lilere teslim olmaları için saat 18.00'e kadar süre verdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:28
ABD destekli terör örgütü YPG, DAEŞ'e süre verdi

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda DAEŞ'in elindeki son beldenin büyük kısmını ABD desteğiyle ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusundaki Bagoz beldesine dün akşam itibariyle saldırılarını yoğunlaştırdı. 

ABD'nin hava desteğiyle ilerleyen YPG/PKK, sivil yerleşimlerin büyük kısmını işgal etti. 

Yaklaşık 500 DAEŞ'li terörist, bahçeler ve kamp alanlarından oluşan küçük bir bölgede sıkıştı. 

Terör örgütü YPG süre verdi

Terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ'lilere teslim olmaları için saat 18.00'e kadar süre verdi.  

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DAEŞ'iı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.

DEAŞ'lılar, Suriye'de halihazırda Bagoz dışında, Esed rejimi güçlerince kuşatılan Humus çöl bölgesinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:28
  1. YPG
  2. DAEŞ
  3. Deyrizor

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