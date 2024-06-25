ABD desteklemesine rağmen açıkladı: PKK'dan çocuk istismarı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına aldığını kendi raporuyla belgeledi.

2024 İnsan Kaçakçılığı raporu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katılımıyla düzenlenen programda açıklandı.

Raporda, Suriye hükümet güçleri, rejim yanlısı milisler ve "devlet dışı silahlı" gruplar, PKK/YPG terör örgütünün uzantıları da dahil olmak üzere, erkek ve kız çocuklarını çatışmalarda kullanmakla suçlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, HALA ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALIYOR

Ayrıca raporda, ABD'nin eğitip silahlandırdığı ve bölgede müttefik olarak kabul ettiği, "SDG" adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG'nin, çocukları silah altına almayı ve istismarı sonlandırma konusunda Birleşmiş Milletler kararlarına uymayı taahhüt ettiği belirtildi. Ancak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluşun 2022 ve 2023 yıllarında örgüte bağlı silahlı grupların hala çocukları silah altına almaya devam ettiğini bildirdiği vurgulandı.

ABD, KENDİ RAPORUYLA ÇOCUK İSTİSMARINI BELGELEDİ

Böylelikle ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına aldığını kendi raporuyla belgelemiş oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması "Devrimci Gençlik Hareketi"nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "eğitim kursları" adı altında sahte duyurular yaparak çocukları hileleyle ve zorla silah altına almaya ve radikal gençlik yapılanmalarına katmaya devam ettiğine dikkati çekilen raporda, bu çocuklara daha sonra Irak'taki Kandil Dağı'nda silahlı eğitim verildiği kaydedildi.

Raporda, "Suriye'de çocukların savaş ve destek görevleri için silah altına alınması veya kullanılması yaygın olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

PKK/YPG, 2023'TE 231 ÇOCUĞU ZORLA KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletlerin (BM) 20 Haziran'da açıkladığı, 2023'e ilişkin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaların 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı belirtilmişti.

PKK/YPG ve diğer yapılanmalarının, 2023'te 8 çocuğu öldürdüğü ya da sakat bıraktığı ifade edilen raporda, teröristlerin 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için dönüştürdüğü anlatılmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde,

"Suriye'de çocuklara karşı yapılan ağır ihlal sayısı endişe verici. Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulması, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerek."

ifadelerini kullanmıştı.