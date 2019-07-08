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ABD ‘destek gönderin’ demişti! Almanya'dan cevap gecikmedi

Almanya, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in destek çağrısına, "Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12
ABD ‘destek gönderin’ demişti! Almanya'dan cevap gecikmedi

Almanya, ABD’den gelen Suriye’ye asker gönderme çağrısını reddetti. Almanya hükümeti, Suriye’ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Suriye’de kara birliğimiz yok ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz" dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Seibert, Alman hükümetinin DAEŞ karşıtı koalisyondaki mevcut önlemlere 'bağlı kalmayı' planladığını belirterek, "Ve bilindiği gibi bu, kara birliklerini kapsamıyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Berlin’deki çeşitli temaslarının ardından Alman basınına demecinde, “Almanya’dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz” demişti. Jeffrey, Suriye’nin kuzeyini kontrol eden

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisinden Almanya’ya kritik çağrı! ‘Destek gönderin’

 yardım için Almanya’ya askeri eğitimci, lojistik uzmanı ve teknisyen gönderilmesi çağrısı yapmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12
  1. Almanya
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Berlin
  5. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert
  6. DAEŞ
  7. ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey
  8. Suriye Demokratik Güçleri (SDG)

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  • takiitakii36 dk önce
    GASSANİ devleti hayal oluyor durma türkiye yine hayır türkiyede var
  • DavutDavut1 sa önce
    Haçlı ordusu yavaş yavaş toparlanıyor.
  • kırıkkırık1 sa önce
    abd isterse ya sese ya sese gönderirsiniz dee, iş başka...
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    almanya haklı daeş falan kalmadı kalanlarsa yahudistan abd sinin terörist piçleri pkk
  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    Yusuf yusuf

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