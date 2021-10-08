  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı
Dünya

ABD denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı

ABD’ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 00:45:00 -
ABD denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı

ABD’ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı bildirildi.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22), Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.

Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor." bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay