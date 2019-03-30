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ABD Deniz Kuvvetleri'den Türk-Amerikan deniz savaşı senaryosu!

ABD Denizcilik Enstitüsü tarafından ABD Donanması’nın Ege ve Akdeniz’de Türkiye ile savaş senaryosunu anlatan kitap basıldı. Gerçek coğrafi koordinatların ve haritaların kullanıldığı savaş senaryosu ülke tarihindeki en büyük mücadelelerden biri olarak tanımlanıyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:23
ABD Deniz Kuvvetleri'den Türk-Amerikan deniz savaşı senaryosu!

ABD’de Emekli Oramiral James Stavridis’in başkanı olduğu Denizcilik Enstitüsü’nün yayımladığı ‘Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı’ adlı kitapta, Türk-Yunan savaşı ele alındı. Savaşta ABD, Yunanistan’ın yanında yer aldı. Senaryoda ABD 6. Filosu’nun, kıyı boyunca Türk Donanması’na karşı nasıl hareket edeceği anlatılıyor. Türkiye için “dost görünen güçlü düşman ülkesi” nitelemesi yapılan kitapta, "Barışın sağlanması için kan dökülmesi gerekir" ifadeleri dikkat çekiyor.

Namlular çoktan Türkiye'ye çevrildi

Muhalefet partileri 'beka' sorununun olmadığını iddia ederken ‘Millenium Challenge’, ‘Noble Dina’ gibi tatbikatlar yapan ABD, namlularını çoktan Türkiye'ye karşı çevirmiş durumda. Türkiye düşmanı benzer senaryolarda emperyalist güçler amaçlarını saklamıyor: Batı Asya’nın zenginliklerine el koymak, Türk Ordusu’nu Kıbrıs’tan çıkarmak, Akdeniz gazından aslan payını almak, Ege adalarında hakimiyet kurmak.

Her geçen gün yeni bir askeri tatbikat ve işgal senaryosuyla hedef alınan Türkiye, ABD’nin bölgeye geldiği 1991 yılından bu yana ağır saldırılara maruz kalıyor. ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkeler “Millenium Challenge”den “Noble Dina”ya kadar onlarca senaryo ile Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışırken, “Hizadan çıktı” denilen Türk Ordusu kumpaslarla teslim alınmaya, Vatan Savaşı’nın siyasi bileşenleri darbe girişimleriyle etkisizleştirilmeye çalışılıyor.

Batı Asya’nın zenginliklerine el koymak, Türk Ordusu’nu Kıbrıs’tan çıkarmak, Akdeniz gazından aslan payını almak, Ege adalarında hakimiyet kurmak gibi pek çok nedenle Türkiye’yi hedef alan emperyalist cephe, mevcut gerginliklerin büyümesine yönelik de hazırlıklarlarını sürdürüyor. Askeri kabiliyetlerini geliştirmenin yanında taktik ve doktrinler üreten, senaryolar üzerinden Türkiye ile savaşı simule eden ABD’liler, son olarak Ege Denizi’nde yaşanacak bir savaşta 6. Filo’nun müdahalesini ele aldılar.

‘Barışı sağlamak için kan dökmek gerekir’

Emekli Oramiral James Stavridis’in başkanlığını yaptığı ABD Deniz Kuvvetleri bağlısı Denizcilik Enstitüsü tarafından yayımlanan ‘Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı’ adlı kitaptaki senaryoya göre, Ege’de bir Türk-Yunan savaşı çıkması durumunda ABD, Yunanistan tarafında yer alacak. Türkiye’nin “uzun süredir dostluk içinde olunan güçlü bir düşman” olarak tasvir edildiği senaryoda, bölgenin de gerçek coğrafi koordinatları kullanılmış. Senaryoda, “barışın sağlaması için kan dökülmesi gerekir” ifadeleri dikkat çekiyor. Böyle bir savaşın ABD’nin Midway Savaşı’ndan bu yana yaşayacağı en büyük mücadele olacağı vurgulanıyor.

İlk senaryo değil

Türk-Amerikan savaşına yönelik senaryoların ilki de bu kitaptaki değil. ABD, daha 1995 yılı Mart ayında, Türk Ordusu’nun Çelik Harekâtı’na başlamasıyla birlikte savaş senaryolarını hazırlamaya başladı. 3 Eylül 1999 günü, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun “28 Şubatı bin yıl sürdürme kararında olduklarını” açıklaması üzerine tarihinin en büyük tatbikat hazırlığına girişen ABD’liler, 24 Temmuz 2002 günü Nevada çöllerinde “Millenium Challenge 2002” (Binyılın Meydan Okuması 2002) adındaki işgal tatbikatına başladı. İlk günü için Lozan Antlaşması tarihi seçilen tatbikatta, Kıbrıs üzerinden Türkiye’yi işgal senaryosu oynandı.

Bir başka raporda da, ABD’nin Türkiye’ye asker çıkarması ele alınmıştı. ABD Silahlı Kuvvetler Akademisi Stratejik Araştırmalar Merkezi, ABD’nin küresel üstünlüğünü kaybettiği gerçeğinden yola çıkarak, önümüzdeki 10 yılda kendi menfaatleri açısından oluşabilecek riskler ve bunlara yönelik müdahale yöntemlerine ilişkin metodların incelendiği kapsamlı bir rapor hazırlamıştı. Raporda, önümüzdeki 10 yılda yaşanacağı öngörülen ve ABD için tehdit olduğu belirtilen 23 farklı gelişme için sekiz farklı müdahale yöntemi öneriliyor. Bu beklentilerden bir tanesi de Türkiye’de bir “iç savaş”ın yaşanması. Bu durumun ise askeri bir müdahale ile kontrol altına alınacağı belirtiliyor. Pentagon ve ABD Ordusu’ndaki kilit kurumlarla istişare edilerek bir yılda hazırlanan rapor, yeni savunma konseptini oluşturmada akademik bir çalışma niteliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:23
  1. Ordu
  2. James Stavridis
  3. Denizcilik Enstitüsü
  4. Türk-Yunan savaşı
  5. ABD
  6. Millenium Challenge 2002

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Biz bedevi değiliz, gelsin o... çocuğu p.çler de millet ne imiş, savaş nasıl yapılırmış öğretelim İt oğlu itlere
  • meçulmeçul1 sa önce
    GEBERMEK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN....
  • sabahattin günaydinsabahattin günaydin1 sa önce
    kolay degil abdullah nükleer silahlari o sekilde kullanmak, okadar hiddetlendigi kuzey koreyede gönderemezmiydi kim yona nükleer bomba ? oralara yeralti gemisi gönderemezmiydi ?
  • selim balikciselim balikci1 sa önce
    rusyadanmi yoksa afganistandanmi olur, bir an önce atom bombasi satin almaliyiz.bakin kuzey koreye dokunamiyorlar bile okadarda tehdidi blufdan baska bir sey degilmis, bunlar asla bize saldiramazlar,gücleri hic savunma sistemi olan devletlere karsi kullanir ancak.......tam bir gancik it misali
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 1 sa önce
    TABİİ BİZ O OYUNU BİLİYORUZ PLAYSTATİON 4 OYUNU...!BİZİMKİLER YENİ BİR BARBAROS HAYRETTİN PAŞA AKDENİZ DE SON VERSİYONU PİYASAYA SÜRDÜ ALIN ONU OYNAYIN...HAİNLER HAİNLER HAİNLER ÇİVİSİZ TAPUTLARINIZ HAZIR HADİ ALIN ELİNİZE JOİSTİKLERİNİZİ BÜYÜK EKRANDA OYUN OYNAYIN...SAVAŞ BİZİM İŞİMİZ HAÇLILAR ÖLÜMÜNE HAZIRIZ....
  • erol f. yenidenerol f. yeniden1 sa önce
    bunu bahane edip, incirligi nato emrine veriyoruz deyip ama amerikan düsman olarak bizi gördügü icin amerikanlilara yasak ediyoruz diye diplomatik ve kibar sekilde s......gidin diyebilir hükümetimiz bu*tlere..
  • erol f.erol f.2 sa önce
    bunu bahane edip, incirligi nato emrine veriyoruz ama amerikan düsman olarak bizi gördügü icin amerikanlilara yasak ediyoruz diye diplomatik ve kibar sekilde gidin diyebilirhükümet buitlere..
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Her gün Corca sallarsan elbette ki düşman beller seni. Bizdeki avanaklarda sanıyor ki Amerika elinde kılıçla gelecek, geleceği varsa göreceği de var diyorlar. Akdenizdeki denizaltılardan nükleer füzeleri gönderdiği an Türkiye 2 saat içinde yaşanmaz hale gelir. Ne S400 ne Patriot nükleer füzeye karşı birşey yapamaz, zaten 50 km yukarda patlıyor bu füzeler.

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