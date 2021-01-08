ABD, demokrasi putunu yedi

Hakkı Bilir İstanbul

Amerika, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın birçok ülkenin iç işlerine müdahale edip durdu. ABD’nin 50’den fazla ülkenin seçimlerine müdahale ettiği biliniyor. Demokrasi kavramını istismar ederek, bütün katliamlarına meze yapan ABD’nin operasyonlarına maruz kalan ülkeler ya hiç toparlanamadı ya da ağır acılar sonrası kendine gelebildi.

Dikta rejimler üretti

ABD’nin en kanlı müdahalelerinden biri ilk olarak 1953 yılında ‘Ajax’ operasyonuyla İran’a yönelik gerçekleştirdi. Muhammed Musaddık’ın hükümetini düşürerek yerine Pehlevi ailesini yeniden iktidara getirip ülkenin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek isteyen ABD, meclis ve ordu mensuplarına ve gazetecilere hükümeti güçsüzleştirmeleri için rüşvet dağıttı. Sokak organizasyonları gerçekleştirdi. Hükümet karşıtı kitlesel eylemler kurgulandı. ABD’nin o günkü müdahalesi bugün İran’da hüküm süren ‘Molla Diktası’ rejiminin temellerini oluşturdu.

1954 yılında ABD, Guatemala’da Devlet Başkanı Jacobo Arbenz’in hükümetini düşürmek için yalan haberleri devreye soktu. Paralı askerleri sahaya sürdü ve yıllarca sürecek bir dikta rejimi tesis edildi. ABD’nin örtülü müdahalelerinden Lübnan da nasibini aldı. ABD askerlerini ülkeye girmesi sonucu yıllarca süren iç savaş yaşandı.

Sokakları kışkırttı

İkinci dünya savaşında üzerine atom bombası attığı Japonya’yı da rahat bırakmadılar. Meclisteki partiler arasında rüşvet ve yolsuzluk skandallarını yaydılar. 1961 yılında devrimci Castro hükümetini devirmek için harekete geçti. Karşıt görüşlü Kübalılar ABD desteğiyle silahlandı. Castro hükümetini deviremeyen ABD, Küba’yı ekonomik yaptırımlarla yoksulluğa mahkum etti. 1964 yılında Brezilya’ya gerçekleştirdikleri askeri müdahale sonrası askeri diktatörlük kuruldu. 1967 yılında Yunanistan’da askeri cunta ABD silahlarıyla desteklendi. Eski bir CIA ajanı olan faşist Georgios Papadopoulos’un öncülüğündeki cuntanın ilk ayında 8 bin kişi idam edildi. 1973 yılında Şili’ye müdahale sonrası demokratik rejim düşürüldü ve dikta yönetimi iş başı yaptı.

ABD tarihinin en kanlı katliamlarından birini Afganistan’da gerçekleştirdi. 1979’dan 1989’a kadar süren iç savaşı destekleyen ABD milyonlarca kişinin ölmesine neden oldu. ABD, 1989 yılında Panama ordusundaki cuntacıları destekleyerek Noriega hükümetini düşürdü.

11 eylül bahane katliam şahane

El Kaide tarafından gerçekleştirilen 11 Eylül saldırılarının müsebbibi olarak Afganistan’ı gören ABD, 2001’de tekrar saldırdı. Milyonlarca insanın ölmesine neden oldu. 1990’da Irak’a saldıran ABD, 2003’te bir kez daha girdiği ülkede Saddam’ı devirerek 3 milyon insanın ölmesine sebep oldu. Ardından Arap Baharı zırvasını ileri süren ABD, Tunus’tan girerek, Libya, Mısır, Cezayir, Bayreyn, Ürdün, Yemen, Umman, Fas, S. Arabistan, Lübnan, Moritanya ve son olarak Suriye’de insanları birbirine kırdırdı. Gürcistan’da Kadife devrimi organize eden aynı Amerika, benzer bir yönetimi Ukrayna’da da sahneledi. Sokak hareketleriyle iktidarın el değiştirmesini sağladı.

Türkiye’de darbeler yaptı

Tüm dünyayı kan gölüne çeviren ABD Türkiye’yi de boş geçmedi. 1960, 1980 darbeleri ve 15 Temmuz girişiminde aktif rol oynadı. Öyle ki, 80 darbesi sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçisi, ‘Bizim çocuklar başardı’ diyerek Beyaz Saray’a telgraf çekmişti.

Endişeyle izliyoruz

Yıllarca Türkiye’ye yönelik en ufak olayda “Gelişmeleri endişeyle izliyoruz” bildirileri yayımlayan ABD bu kez bizim dilimize düştü... İşte ders niteliğindeki açıklamalar:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “ABD’de yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı: “ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki Türk vatandaşlarımız, kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “ABD’deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: “Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor.”