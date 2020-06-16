  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD darbeci Hafter saflarında savaşan Rus paralı askerlerin sayısını açıkladı

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı 2 bin askerin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter saflarında savaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:06:00 -
ABD darbeci Hafter saflarında savaşan Rus paralı askerlerin sayısını açıkladı

AFRICOM Halkla İlişkiler Sorumlusu Nicole Kirschmann Trablus merkezli February televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bölgede güvenliğin sağlanması için Libya'nın huzur ve istikrara kavuşması gerektiğini belirtti.

Kirschmann, "AFRICOM, Libya'da halihazırda Rus Wagner şirketine bağlı 2 bin kişinin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyor." dedi.

Kremlin destekli Rus şirketlerinin Afrikayı istikrarsızlaştırdığını belirten Kirschmann, Libya'da çözümün siyasi yollardan sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hafter güçlerinin destekçisi Rus Wagner şirketi

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1000'den fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyor.

Libya hükümeti, Trablus'un güneyindeki cephelerde ele geçirdikleri bir yabancı paralı askerin cesedine ilişkin soruşturma başlattıklarını, tahkikatın sonuçlarını uluslararası toplumla paylaşacaklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı