ABD darbe hazırlıklarına başladı! Askerler Venezuela sınırına indi

ABD ordusunun bölgeye ilişkin askeri harekatta bulunacağı iddiasının, Başkan Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın "Kolombiya’ya 5 bin asker" notuyla ortaya atılmasının ardından, Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlik artmaya devam ediyor.

3 Amerikan askeri uçağı indi

Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağı, Venezuela sınırındaki Cucuta kentine asker bıraktıktan sonra, 3 Amerikan askeri uçağı da Kolombiya’ya indi.

ABD basınında, Amerikan Deniz Piyadeleri'nin de Kolombiya’ya ulaştığı yönünde iddialar yer almaya başladı.

"Rutin bir işlem''

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, ülkeye 3 Amerikan askeri uçağının indiğini kabul etti ama bunun, "rutin" bir işlem olduğunu savundu. Hatta bir uçağın savcı Matthew Whitaker'den, bir diğerinin ise Berkshire Hathaway grubunun başkanı Warren Buffett'in oğlu Howard Buffett'den, "Kolombiya'da kadın cinayetlerinin engellenmesinde kullanılmak üzere bağış" olduğunu iddia etti.