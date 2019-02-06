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ABD darbe hazırlıklarına başladı! Askerler Venezuela sınırına indi

Venezuela'da darbe girişimine hazırlanan ABD, Kolombiya'ya 3 uçak dolusu asker indirdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
ABD darbe hazırlıklarına başladı! Askerler Venezuela sınırına indi

ABD ordusunun bölgeye ilişkin askeri harekatta bulunacağı iddiasının, Başkan Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın "Kolombiya’ya 5 bin asker" notuyla ortaya atılmasının ardından, Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlik artmaya devam ediyor.

3 Amerikan askeri uçağı indi

Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağı, Venezuela sınırındaki Cucuta kentine asker bıraktıktan sonra, 3 Amerikan askeri uçağı da Kolombiya’ya indi.

ABD basınında, Amerikan Deniz Piyadeleri'nin de Kolombiya’ya ulaştığı yönünde iddialar yer almaya başladı.

"Rutin bir işlem''

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, ülkeye 3 Amerikan askeri uçağının indiğini kabul etti ama bunun, "rutin" bir işlem olduğunu savundu. Hatta bir uçağın savcı Matthew Whitaker'den, bir diğerinin ise Berkshire Hathaway grubunun başkanı Warren Buffett'in oğlu Howard Buffett'den, "Kolombiya'da kadın cinayetlerinin engellenmesinde kullanılmak üzere bağış" olduğunu iddia etti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
  1. venezuela
  2. kolombiya
  3. ABD

YORUM YAZ

  • I.G.SI.G.S48 dk önce
    Dunya devletleri Yanan Muma Benzer..Onlarinda Sonu GelecekSanmasinlarki bu devran boyle surer.
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    John Bolton boş adam değil demek ki. Aynen Fetö'nün yaptığı gibi; resim, not ve haritalarla önceden algı operasyonu yapıp daha sonra fiili operasyona dönüştürmek. Böyle uygulamalar CIA'nın psikolojik operasyonlarının yaklaşımlarıdır.
  • MülayimMülayim1 sa önce
    Darbe o ülkenin ordusu yaparsa darbe olur.amerikan ordusunun yaptığı şey olsa olsa işgal olur.
  • kemal arslankddfrkemal arslankddfr1 sa önce
    Gebermelerini diliyorum tek tek:)

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