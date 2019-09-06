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ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnun

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan R. Hoffman: - "ABD, Danimarka hükümetinin Doğal Kararlılık Operasyonu'na destek vermek üzere Suriye’ye asker sevk edeceğini duyurması ve bu önemli misyonda yük ve sorumluluğu paylaşmaya devam edeceklerine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyor"- "Danimarkalı ortaklarımız Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenlik için az sayıdaki ABD askeri gücü ile çalışacak"

06 Eylül 2019 Cuma 23:17
ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnun

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Danimarka’nın ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker gönderme kararından, memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan R. Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Danimarka hükümetinin Doğal Kararlılık Operasyonu'na destek vermek üzere Suriye’ye asker sevk edeceğini duyurması ve bu önemli misyonda yük ve sorumluluğu paylaşmaya devam edeceklerine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Danimarka’nın DEAŞ ile mücadele koalisyonunun önemli bir ortağı olduğunu belirten Hoffman, "Bu sevkiyat Danimarka’nın SDG dahil ortaklarımızla çalışma ve DEAŞ’ın geri gelmemesi konusundaki kararlığının bir göstergesidir. Danimarkalı ortaklarımız Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenlik için az sayıdaki ABD askeri gücü ile çalışacak.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Suriye’deki ABD askerlerinin çoğunu çekip, ülkenin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kuracağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın duyurduğu güvenli bölge planına destek vermeleri için Avrupa ülkelerinin kapılarını çalmıştı.

Ancak çoğu Avrupa ülkesi, ABD stratejisindeki belirsizliklerden dolayı bu teklife sıcak bakmamıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bugün, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı. Frederiksen, Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceklerini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:17
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