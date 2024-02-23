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Dünya ABD Çin'i kızdırdı: 75 milyon dolarlık silah alışverişi ve Tayvan'a kritik ziyareti! Kafa karıştıran zirve!
Dünya

ABD Çin'i kızdırdı: 75 milyon dolarlık silah alışverişi ve Tayvan'a kritik ziyareti! Kafa karıştıran zirve!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 21:48:00 - 2024-02-23 21:52:03
ABD Çin'i kızdırdı: 75 milyon dolarlık silah alışverişi ve Tayvan'a kritik ziyareti! Kafa karıştıran zirve!

ABD Temsilciler Meclisi'nden bir heyet, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ziyarette bulundu. Pekin yönetimi ziyarete tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Çin Komünist Partisi ile Rekabet Özel Komitesi Başkanı Mike Gallagher'in öncülük ettiği heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve yeni seçilen lider Lai Ching-te ile görüştü.

Heyetin ziyareti, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'a 75 milyon dolarlık silah satışına onay vermesine denk geldi. Heyet üyeleri, görüşmelerinde Tayvan'daki hükümete partiler üstü desteklerini dile getirirken, daha önce anlaşmaya varıldığı halde teslimatı geciken askeri donanım ve mühimmatla ilgili süreçlerin hızlandırılması konusunu ele aldı.Çin Komitesinin Cumhuriyetçi Başkanı Gallagher ve Demokrat üyesi Raja Krishnamoorthi, teslimatın hızlandırılması konusunda, fikri mülkiyet transferi gerektirmeyen bazı silahların ortak üretiminin çözüm olabileceğini ifade etti.

ÇİN TEPKİ GÖSTERDİ

Heyetin ziyareti, ABD'li yetkililerin Tayvan ile resmi nitelik taşıyabilecek temaslarda bulunmasına karşı çıkan Çin'in tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. ABD'nin Tayvan ile herhangi şekilde resmi ilişki kurmasına ve her ne bahaneyle olursa olsun Tayvan'ın iç işlerine karışmasına karşıyız. ABD'ye Tayvan sorununun karmaşıklığını akılda tutmaya, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermekten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

EGEMENLİK İHTİLAFI SÜRÜYOR

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.
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Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin, adanın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

"ÇİN TEHDİDİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Tayvan'da 13 Ocak'ta düzenlenen başkanlık seçimlerini iktidardaki Demokratik İleri Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te kazanmıştı.

Lai zafer konuşmasında "Çin'in tehditlerine boyun eğmeyeceğiz" mesajı vermişti.

Sonuç, Tayvan'daki seçimleri yakından izleyen Çin'e "soğuk duş" olarak nitelenmişti.

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