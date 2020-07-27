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Aktüel

ABD, Çin'deki Çıngdu Başkonsolosluğu'nu kapattı

Çinli makamlar, ABD'li diplomatların ayrılmasının ardından başkonsolosluğu devraldı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:33:56 -
ABD, Çin'deki Çıngdu Başkonsolosluğu'nu kapattı

ÇINGDU (AA) - ABD, Çin hükümetinin talimatı doğrultusunda Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapattı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çıngdu Başkonsolosluğu'ndaki çalışmaların yerel saatle 10.00'da askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) kararının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) göre, yerel saatle 06.18’de başkonsolosluktaki ABD bayrağı indirildi.

Yüzlerce kişi başkonsolosluk çevresine toplanırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Çinli makamlar başkonsolosluğu devraldı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’li diplomatların 10.00'da başkonsolosluğu kapatmasının ardından Çinli yetkili makamların binanın ön kapısından içeri girdiği ve konsolosluğu devraldığı kaydedildi.

Çin’in ABD’nin San Francisco, Los Angeles, Chicago ve New York’ta konsoloslukları ve Washington’da büyükelçiliği bulunuyor.

ABD’nin de Çin’de 4 konsolosluğu ve Pekin’de büyükelçiliği bulunuyor.

İki ülke arasındaki tansiyon ABD'nin Houston'daki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatı vermesinin ardından yükseldi.

ABD yönetimi 22 Temmuz'da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.

Çin hükümeti de misilleme olarak 24 Temmuz'da ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu 72 saat içerisinde kapatma talimatı vermişti.

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